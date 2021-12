Covid: boom contagi, con 1.417 casi il riminese maglia nera della regione

Attualità

Rimini

| 15:52 - 31 Dicembre 2021

Bollettino Covid 31 dicembre 2021.



Nel riminese ancora picco di contagi da Sars-CoV-2: sono 1.417, 893 sintomatici e 524 asintomatici. La percentuale di quest'ultimi (37%) conferma l'elevato numero di tamponi effettuati per il tracciamento del virus. La media settimanale sale da 305 casi a 717 (3584 contagi totali). Calano i ricoveri in terapia intensiva (13, -1) e non si registrano decessi. In regione sono nove: due in provincia di Parma (una donna di 92 anni e un uomo di 84 anni); uno in provincia di Reggio Emilia (una donna di 85 anni); due in provincia di Bologna (una donna di 84 anni e un uomo di 93 anni); tre nella provincia di Ferrara (tutti uomini rispettivamente di 66, 86 e 91 anni); uno in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 94 anni).



I nuovi casi sono 10.167 su 62.045 tamponi, tasso di positività in crescita al 16,4% La percentuale di asintomatici è del 43,6%.



RICOVERI Sono 116 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna (-4); l'età media è di 62,7 anni. Sul totale, 86 (quindi il 74%) non sono vaccinati (età media 61,5 anni), mentre 30 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.346 (+13 rispetto a ieri), età media 69,1 anni.



In questa nuova fase dell'epidemia, caratterizzata dalla variante Omicron e dall'alta percentuale di vaccinati, continua quindi la forte crescita dei nuovi contagi cui corrisponde però un aumento dei ricoveri non altrettanto esponenziale. Rispetto ai 7.088 nuovi casi registrati ieri, la crescita dei contagi oggi registra un +43%, mentre quella dei ricoverati nei reparti Covid un +1% e nelle terapie intensive un -3%, sempre rispetto a ieri.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 1.417 nuovi casi, seguita da Ravenna (1.241), Bologna (1.238) e Modena (1.188). Poi Reggio Emilia (958), Parma (915) e Cesena (846). Quindi Ferrara (804), Piacenza (699) e Forlì (543). Infine, il Circondario Imolese con 318 nuovi casi.