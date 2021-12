Covid: a San Marino due decessi, tra cui un 55enne

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:45 - 31 Dicembre 2021

Foto Simone Fiorani.



A San Marino, rispetto al precedente aggiornamento datato 27 dicembre, si segnalano i decessi di due sammarinesi di 55 e 86 anni. In totale, da inizio pandemia, sono stati 100 i decessi per Covid. Attualmente sono 26 le persone ricoverate: 6 in terapia intensiva (tutti non vaccinati) e 20 nelle stanze di isolamento. Sono 994 le persone positive in isolamento domiciliare, a cui si aggiungono 328 persone in quarantena.



Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino è di 59.929, di cui 23.574 persone vaccinate con la prima dose e 25.555 con la seconda dose o con la dose unica. Ha completato il ciclo di immunizzazione primario l’84,41% della popolazione vaccinabile residente. Sono 10.800 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 38,26% della popolazione vaccinabile residente.