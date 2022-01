Rimini, amici podisti sfidano il mare gelido per il bagno di fine anno

Attualità

Rimini

| 07:30 - 01 Gennaio 2022

Bagno in mare di fine anno per tre podisti.

Il rito del bagno di fine o inizio anno è una tradizione che il Covid sta purtroppo limitando. Tre amici iscritti per il team Misano Podismo non hanno però voluto mancare all'appuntamento con le acque del mare Adriatico. Così l'altro ieri (giovedì 30 dicembre), dopo aver percorso una decina di km in spiaggia, Pasquale, Antonio e Fabio hanno deciso di sfidare le temperature rigide invernali per un tuffo al bagno n.1 di Rimini. Per Pasquale si tratta di un'abitudine ripetuta per più anni; questa volta ha coinvolto anche gli amici. Foto di rito finale e via, tutti pronti per un 2022 ricco di soddisfazioni sportive e non.