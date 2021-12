FOTO Prove generali per il Don Pasquale: la lirica aprirà il 2022 di Rimini

Spettacoli

Rimini

| 12:55 - 31 Dicembre 2021

Foto Paritani.

Ieri (giovedì 30 dicembre) al teatro Galli prova generale del “Don Pasquale”. La prima dello spettacolo è in programma alle 17 del 1 gennaio; repliche domenica 2 gennaio alle ore 17:00 e lunedì 3 gennaio alle ore 20:30.



I biglietti ancora disponibili si possono acquistare anche nei giorni delle rappresentazioni, sia in biglietteria, adiacente agli Uffici URP in Piazza Cavour, 31 Rimini, sia online: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/don-pasquale/172260.



Orari della biglietteria: Il giorno 1 gennaio è possibile acquistare i biglietti, anche delle rappresentazioni successive, a partire dalle ore 15:30 in Teatro. Domenica 2 gennaio dalle 11:00 alle 14:30 presso la biglietteria di Piazza Cavour 31 e, dalle 15:30 in poi presso il Teatro. Lunedì 3 dalle 11:00 alle 16:30 in Piazza Cavour 31 e, dalle 16:30 in poi presso il Teatro.



Si ricorda che per accedere al Teatro sono necessari esclusivamente il Super Green Pass e la mascherina FFP2 (quindi no tamponi o necessità di terze dosi).



L’ingresso è a pagamento. Il costo dei biglietti va dai 15 ai 65 Euro.



Per Info: www.corogallirimini.it



Pagina Facebook Rimini all’Opera