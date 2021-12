Calcio Promozione, Gambettola scatenato: ecco Gadda, Tani, Spadaro e altre quattro pedine

Sport

Gambettola

| 11:20 - 31 Dicembre 2021

Ivan Tani in azione.

Fa le cose in grande il Gambettola che insegue a cinque lnghezze la capolista Torconca (con na partita da recuperare). Arrivano Ivan Tani dal Murata (centrocampista 1993), Andrea Gadda dal Russi (centrocampista 1993), Dario Spadaro dalla Libertas (attaccante 1995), Simone Barducci dal Victor San Marino (portiere 2001), Edoardo Fiori dal Gatteo (centrocampista 2000), Brian Camaj dalla Sammaurese (centrocampista 2001), Pietro Zavatta dalla Sammaurese (attaccante 2003). Passano al Meldola l'attaccante Lorenzo e il centrocampista Limoni, svincolato il centrocampista Lut Alijahej.

SPONTRICCIOLO Cinque movimenti, tre in entrata e due in uscita per lo Spontricciolo. Filippo Tamburini si accasa nel campionato sammarinese; arrivano Giacomo Borghini (2001), esterno basso proveniente dal Pietracuta, che ha già disputato tre gare con la maglia dello Spontricciolo e Nicolò Borioni (2002), centrocampista proveniente dall’Urbino Calcio. Scambio di giocatori con il San Lorenzo: Cristian Crescentini in uscita, Matteo Perazzini (2000), difensore centrale, in entrata.