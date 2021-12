Bagno di Capodanno a Rimini, consueto tuffo propiziatorio davanti al Presepe di Sabbia

Eventi

Rimini

| 09:50 - 31 Dicembre 2021

Precedenti edizioni del tuffo di capodanno.

Con il ritorno del Presepe di sabbia ed. 2021 ritorna anche il tradizionale appuntamento con il Bagno di Capodanno sulla spiaggia libera nello specchio d’acqua antistante il Presepe di sabbia. Impavidi uomini e donne si tufferanno nelle gelide acque ad esorcizzare la venuta del nuovo anno portatore di buone novelle.



Come consuetudine 20/25 persone si danno appuntamento verso le 11 di mattina al Vilaggio del Presepe di sabbia di largo Boscovich a Marina Centro di Rimini. I temerari provengono da diverse città (Bologna, Modena, Forlì, Pesaro) e tra canti ed urla di incitamento prima saliranno sulle dune di sabbia in costume, poi correranno verso il mare tra due ali di folla e, come se niente fosse, si tufferanno nelle acque di Rimini.

Follia o Spirito di gruppo? Resta il fatto che il divertimento e lo spettacolo non mancano. Dopo il freddo bagno the caldo e vin brulè per ritemprarsi.



Intanto proseguono le visite guidate al Presepe di sabbia dove si possono ammirare stupende sculture alte fino a 3.5 metri.

Un variopinto Mercatino di Artigianato ricco di oggetti e idee regalo e un bar, allestiti all’interno, completano il Villaggio.

Dal 24 dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022 aperto dalle ore 09,30 alle 18,30 (orario continuato). Ingresso a pagamento.

L’ingresso alla Mostra del Presepe e alle attività collaterali viene regolamentato dalle misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid -19, per cui è indicato munirsi delle protezioni previste dal protocollo: green-pass, mascherina, pulizia delle mani, distanziamento fisico e molta attenzione.

Come da (D.L. 139/2021 art.1,co. 1, lett.a), n.1) e 4), co. 2e 3)