Novafeltria, in rianimazione l'uomo ferito gravemente nell’incidente in autostrada

| 08:38 - 31 Dicembre 2021

Grave incidente stradale mercoledì sera sulla A14 poco dopo il casello di Forlì. Tre le automobili coinvolte nello schianto, la cui dinamica precisa è ancora da ricostruire. Tra i feriti anche Giorgio Santucci, 63 anni, originario di Novafeltria e residente a San Vito. L'uomo, che lavora a Forlì, stava rientrando a casa procedendo in direzione sud. A causa delle scarse condizioni di visibilità, tra nebbia e buio, è finito contro due auto che già si erano incidentate, non riuscendo ad evitarle. L'impatto è stato molto violento e Santucci ha riportato diverse fratture. Si trova ricoverato in ospedale a Cesena in terapia intensiva. Sarà operato d'urgenza per intervenire sulle fratture ma non è, fortunatamente, in pericolo di vita. Le altre persone coinvolte nell'incidente non hanno riportato gravi ferite. Sul posto per i rilievi e i soccorsi i Vigili del Fuoco di Forlì Cesena, ambulanza e automedica e la Polstrada.