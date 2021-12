Santarcangelo: accusa un malore in bagno, 36enne in terapia intensiva

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:14 - 31 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

Grave malore nella notte per un 36enne residente a Gatteo, ma domiciliato presso la casa della fidanzata a Santarcangelo. L'uomo è stato trovato all'interno del bagno. A notarlo a terra è stata la compagna che aveva sentito dei lamenti e una gran botta e che era entrata per capire cosa stesse accadendo. Il giovane uomo è stato soccorso immediatamente dall'equipaggio di un'ambulanza; è stato intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale "Bufalini" di Cesena dove si trova ricoverato in prognosi riservata, in terapia intensiva.