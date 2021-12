Buon 2022, gli auguri del sindaco di Coriano Domenica Spinelli

Attualità

Coriano

| 08:07 - 31 Dicembre 2021

Domenica Spinelli.

Gli auguri del sindaco di Coriano Domenica Spinelli che si rivolge ai concittadini ringraziandoli per la forza dimostrata in questo difficile periodo, con l'augurio di un 2022 migliore "olo se tutti sapremo trovare la strada per camminare insieme verso la speranza e la nuova vita. Sono certa che ce la faremo".

Questo il messaggio del sindaco Spinelli

Come il 2020, anche l'anno che se ne sta per andare ha portato sofferenze, difficoltà, problemi sociali ed economici. Ma, ancora una volta, la cittadinanza ha dato prova della grande forza che ha in sé. Purtroppo non è ancora finita. Anzi, dalle notizie che ci arrivano in questi ultimi giorni di dicembre la crisi sanitaria continua ad espandersi minando i nostri equilibri e le nostre speranze. Per questo il vero grande valore che può fare scudo alle avversità era e resta la famiglia: uno scudo che dobbiamo ergere con forza, tutti.

Voglio ringraziare davvero le componenti di questa nostra enorme collettività, piena di valori e di coraggio, dai più giovani ai loro genitori, agli anziani fino ai più deboli, alle categorie economiche e ai commercianti, alle scuole, alle associazioni e ai parroci ma prima di tutti medici e sanitari che stanno lottando con impegno e senza soste per salvare vite umane e aiutare chi soffre. Ringrazio i dipendenti del comune di Coriano che nonostante le complicazioni e le numerose procedure che si sono aggiunte sono riusciti a svolgere il lavoro portando a termine tutte le scadenze dell'ente.

Ringrazio i consiglieri comunali e gli assessori per la determinazione che li ha contraddistinti nell'ascoltare ogni cittadino e ogni esigenza.

Sono passati tanti anni ed una cosa è rimasta immutata dentro di me: essere sempre fiera di rappresentare Coriano in ogni situazione e con lo stesso impegno ed energia di quando i cittadini mi hanno eletto la prima volta.

Dobbiamo resistere e credere che il domani sia migliore solo se tutti sapremo trovare la strada per camminare insieme verso la speranza e la nuova vita. Sono certa che ce la faremo.

Buon 2022 a tutti i corianesi, alle loro famiglie e ai loro cari