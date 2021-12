Rimini, il nuovo anno si apre con Concerto di Natale del Coro Carla Amori

Eventi

Rimini

| 08:02 - 31 Dicembre 2021

Il coro Carla Amori.

Concerto di Natale del Coro Carla Amori, diretto dal maestro Andrea Angelini.

Domenica 2 gennaio 2022, alle ore 16.30, presso la Chiesa dei Servi, in Corso d'Augusto, a Rimini.

Verranno eseguiti brani tradizionali, "Irish Blessing" a cappella, mentre il resto del repertorio corale è costruito su brani di musica corale contemporanea, accompagnati con organo o pianoforte.

Veni, Emmanuel, Ballo del Granduca e Suite Gothique Opus 25: Menuet Gothique & Toccata sono per solo organo.



Ibiyefiebo Harry è arrivato a Rimini dalla Nigeria nel 2019, ed è entrato subito nell'organico del Coro Carla Amori in qualità di cantore e di organista. Ha conseguito il diploma in organo nel suo Paese d'origine, successivamente è stato finalista (2008) al Concorso Organistico Internazionale 'Marcello Galanti' a Mondaino. In quella occasione ha conosciuto il M° Andrea Angelini, che era il direttore artistico del Concorso.

Attualmente frequenta il terzo anno del triennio di Organo a Pesaro. Contemporaneamente lavora come operaio e sogna di portare la famiglia (moglie e due bambini) a Rimini non appena otterrà il nulla osta per la ricongiunzione.



Ingresso del concerto ad offerta libera per beneficenza: il ricavato sarà devoluto alla Scuola paritaria S. Onofrio.

Qui info e prenotazione posti