Basket, il Consiglio regionale FIP rinvia le gare fino al 16 gennaio

Sport

Rimini

| 02:47 - 31 Dicembre 2021



A seguito del peggioramento della situazione pandemica, il Consiglio Regionale della FIP, riunito in sessione straordinaria, ha deliberato il RINVIO di tutte le gare in programma nelle settimane del 02, del 09 e del 16 Gennaio 2022. L'Ufficio Gare provvederà ad inviare disposizioni per il recupero delle gare rinviate. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla nota pubblicata il 21 Dicembre 2021 riguardante la Raccomandazione ai tesserati per la recrudescenza dei contagi e la ripresa delle attività