Calcio D, Borgo San Donnino: via anche Lupoli e Bigotto: arriva bomber Vanni

Sport

Rimini

02:28 - 31 Dicembre 2021



Il Borgo San Donnino oltre a cedere l’attaccante Isuafj, ha lasciato partire il centrocampista offensivo Francesco Bigotto (classe 1995) – approdato al Crema – e l’esperto attaccante Arturo Lupoli (’87): si trasferisce all'Imperia (Serie D gir. A). Tra i partenti anche i giovani di proprietà del Fiorenzuola Alessio Ghidetti (’02) e Filippo Romeo (’02).

E’ arrivato invece l’esperto attaccante toscano Giacomo Vanni (’86), dallo Scandicci; a gennaio di un anno fa si trasferì dalla Sinalunghese al Seravezza Pozzi con cui nella seconda parte di stagione mise a segno 10 reti in 26 presenze. In carriera ha vestito tra le altre anche le maglie di Viareggio e Grosseto. Altri movimenti sono attesi a gennaio.

Al Mezzolara ritorna Romeo Bertani. Centrocampista, classe '99, ha vestito la maglia bianco-azzurra nella stagione 2018-19 dove ha totalizzato 33 presenze e tre gol, uno dei quali nel play-out contro il Sasso Marconi. Nell'estate del 2019 il passaggio in Lega Pro con la maglia dell'Albinoleffe, poi Arzignano e all'inizio di questa stagione in Serie D con il Borgosesia. Un grande ritorno in vista della ripresa del campionato nella trasferta contro la Tritium.

Il Prato ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Matteo Serrotti dal Carpi. Classe 1986, con esperienze a Siena, Arezzo e Perugia. In carriera può vantare 447 presenze e 57 reti. Passa alla società azzurra, dopo i primi quattro mesi all’Athletic Carpi.

Il Seravezza prende il portiere Mattia Calzetta (2001, ex Lavagnese), che sarà il secondo di Lagomarsini. Il Real Forte Querceta ingaggia l'esterno destro Pietro Lattanzi (classe 2001, ex Pianese) fortemente voluto da mister Bonuccelli. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, il giovane difensore arriva a Forte dei Marmi dopo una breve parentesi nella Berretti del Livorno e le prime significative esperienze in Serie D vissute tra Recanatese e Pianese.