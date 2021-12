Rimini, gennaio senza Sigep, Ieg rinvia la fiera a marzo

Attualità

Rimini

| 18:03 - 30 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Sigep - The Dolce World Expo e Vicenzaoro January - The Jewellery Boutique Show, le manifestazioni di IEG – Italian Exhibition Group entrambe in programma nel prossimo mese di gennaio vengono rinviate rispettivamente al 12-16 marzo e al 17-21 marzo 2022.



Le associazioni di categoria alla luce degli attuali indicatori pandemici valutano infatti impossibile una visitazione significativa tanto dall'Italia, quanto dall'estero, Europa compresa.



In particolare, le sollecitazioni pervenute in tal senso da tutte le compagini associative di Sigep hanno messo IEG nelle condizioni di prendere atto che l'evoluzione della pandemia non consentiva di mantenere la manifestazione nella terza decade di gennaio.

Di qui la decisione di IEG di uno spostamento nella miglior data possibile, quella del mese di marzo.



Spostamento a marzo anche per Vicenzaoro January in concertazione e accordo con il mercato, le associazioni di categoria, le aziende e gli operatori.