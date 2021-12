Musica, attrazioni, concerti e cosplay: prosegue il Natale delle Meraviglie a San Marino

Eventi

Repubblica San Marino

| 17:48 - 30 Dicembre 2021

I mercatini del Natale delle meraviglie.

Trascorso il Natale, il clima di festa continua a rallegrare il centro storico di San Marino, con i mercatini “craft&food”, la pista di pattinaggio su ghiaccio, le iniziative dedicate a famiglie e bambini. Personaggi curiosi, come il verde e scontroso Grinch, si aggirano nel Villaggio degli Elfi per sorprendere e divertire i più piccoli. Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30; 1 gennaio dalle 15.00 alle 19.30

La musica è protagonista del mini live show in Piazza della Libertà, in programma venerdì 31 dicembre alle 16.30 con la giovane cantante Elisa Del Prete. Elisa, giovane talento uscito da "Ti Lascio Una Canzone" di Rai 1, si esibirà accompagnata al piano digitale dal Maestro Davide Di Gregorio, direttore d'orchestra e arrangiatore musicale che vanta collaborazioni con grandi artisti, tra cui Paolo Conte e Jovanotti.

La giornata di Capodanno vede il ritorno della festosa “invasione” dei Cosplayer, con i loro splendidi costumi ispirati a fantastici personaggi cartoon e al mondo steampunk. L’appuntamento con la New Year Cosplay Parade, a cura di San Marino Comics, è in Piazzale Cava Antica (Parcheggio 6), sabato 1° gennaio alle 15.30.

Il 1° gennaio torna anche l’appuntamento con l’iniziativa benefica #Marluricaricamore, alle 16.00 e alle 19.00 agli Orti Borghesi, dove i bambini possono divertirsi con arco e frecce, dando il loro contributo.



Qui tutto il programma

L’evento è organizzato nel rispetto dei protocolli sanitari. E’ obbligatorio l’uso della mascherina, anche all’aperto. Sui mezzi di trasporto, così come nei luoghi al chiuso dove non sia possibile garantire la distanza minima di 1,5 m, occorre indossare la mascherina di tipo FFP2. A partire dai 12 anni l’ingresso alle iniziative che si svolgono al chiuso, come Xmas Circus, è consentito esclusivamente presentando uno dei seguenti documenti: San Marino Digital Covid Certificate o equivalente EU Digital COVID Certificate, Carta di Vaccinazione AntiCovid-19; certificato anticorpale; Certificato di avvenuta vaccinazione; certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare, secondo le nuove modalità stabilite dal Decreto Legge 22/2021. Per maggiori dettagli: www.visitsanmarino.com