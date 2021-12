Bellaria, Dodi Battaglia, Federica Carta, Dino Gnassi Band ed altri artisti al Capodanno Flower Mood

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 16:29 - 30 Dicembre 2021

Dino Gnassi Band.

Si completa il cast del Capodanno Flower Mood di Bellaria Igea Marina La serata condotta da Andrea Prada, direttore artistico di Bellaria Igea Marina e poliedrico presentatore, porterà sul palcoscenico dell’Astra tanti importanti ospiti del mondo della musica italiana e dell’intrattenimento come Dodi Battaglia chitarrista e voce dei Pooh, il gruppo musicale italiano più famoso e longevo; Federica Carta cantante amatissima dai più giovani, consacrata dal talent “Amici di Maria De Filippi” e protagonista di Sanremo 2019; Dino Gnassi e la sua band di fiati, pronti a creare la classica atmosfera festosa del veglione di Capodanno. Direttamente da Zelig: Massimo Bagnato, il comico che ha fatto alzare le braccia a tutti i teatri della Penisola con i suoi sondaggi improbabili e Andrea Vasumi che sarà l’altro comico, in veste di inviato a sorpresa in alcuni punti della città. L’evento si svolgerà presso lo storico Teatro Astra in pieno centro pedonale dove saranno presenti locali e pubblici servizi aperti durante la serata e scenografici allestimenti natalizi. L’intento è quello di offrire ai cittadini e agli ospiti di Bellaria Igea Marina una coinvolgente serata di fine anno all’insegna dell’ospitalità, dell’arte, musica e comicità, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. L’evento ad ingresso gratuito, previa presentazione di Super Green e utilizzo della mascherina Ffp2, sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale di Bellaria Igea Marina per restare in compagnia anche degli amici più lontani che non potranno essere presenti.