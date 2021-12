Coronavirus non rallentano i contagi: 904 casi in provincia di Rimini, tre decessi In Emilia-Romagna si sono registrati 7088 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 57953 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore

Attualità Rimini | 16:18 - 30 Dicembre 2021 Immagine di repertorio. Nella provincia di Rimini si registrano 904 casi in più da positività al Covid - 19, di cui 592 sintomatici. Purtroppo si registrano tre decessi, una donna di 86 anni e 2 uomini, di 56 e 80 anni. Si è registrato, inoltre, il decesso di una donna di 75 anni residente fuori regione ma ricoverata a Rimini. Rimane invariato a 14 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. In Emilia-Romagna si sono registrati 7088 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 57953 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 12,2%. Purtroppo, si registrano venti decessi: cinque in provincia di Parma (2 donne, di 68 e 83 anni, e 3 uomini, di 74, 81 e 95 anni); cinque in provincia di Bologna (2 donne, di 76 e 88 anni, e 3 uomini, rispettivamente di 57, 88 anni – quest'ultimo deceduto a Imola – e 89 anni); quattro nel ferrarese (una donna di 72 anni e 3 uomini, rispettivamente di 65, 79 e 80 anni); uno a Ravenna (una donna di 87 anni); uno in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 89 anni); tre in provincia di Rimini (una donna di 86 anni e 2 uomini, di 56 e 80 anni). Si è registrato, inoltre, il decesso di una donna di 75 anni residente fuori regione ma ricoverata a Rimini. Nessun decesso nelle province di Piacenza, Reggio Emilia e Modena.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 33.063 tamponi molecolari, per un totale di 7.259.911. A questi si aggiungono anche 24.890 test antigenici rapidi.