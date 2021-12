Rifiuti, Hera distribuisce a Morciano il calendario del 'porta a porta'

Attualità

Morciano di Romagna

| 16:05 - 30 Dicembre 2021

Raccolta rifiuti porta a porta.

Sono in distribuzione, da parte di incaricati Hera, i calendari 2022 per il porta a porta presso 3.000 famiglie di Morciano di Romagna, dove dal 1 gennaio 2020 è attiva la tariffa puntuale, che premia chi produce meno rifiuto indifferenziato.



Il calendario è utilizzabile sia come guida, sia come calendario da parete, all’interno del quale sono riepilogati il calendario giornaliero di raccolta (distinto fra Zona 1 e Zona 2), i consigli per una migliore raccolta differenziata e per diminuire la produzione di scarti e le linee guida del porta a porta integrale, attivo dal 1 ottobre 2020, che prevede la raccolta domiciliare per tutte le tipologie di rifiuti: organico, indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro.

La raccolta ingombranti e il nuovo RAEE point, attivo da gennaio 2022

Fra i servizi attivi a Morciano, c’è quello di raccolta ingombranti con cassone dedicato, attivo ogni sabato dalle 7.30 alle 12.30 presso il Parcheggio di via della Repubblica.

Dal mese di gennaio sarà inoltre attivato un nuovo servizio stradale per la raccolta dei piccoli RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Nel nuovo contenitore, posizionato in via Abbazia (nel parcheggio di fronte al cimitero), sarà possibile conferire piccoli elettrodomestici e lampade a basso consumo utilizzando la tessera sanitaria, inoltre si possono portare liberamente anche pile e batterie.

La stazione ecologica

La Stazione ecologica (centro di raccolta) più vicina è quella di San Clemente in Via Beccaria (proseguimento Via Galvani, località Casarola), aperta tutto l’anno secondo il seguente calendario:

• lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30;

• giovedì dalle 14.30 alle 18 e sabato dalle 14.30 alle 19.

Si ricorda che è attivo un sistema incentivante che premia i conferimenti dei cittadini alle stazioni ecologiche in base alla tipologia e alla quantità di rifiuto conferito. Per ricevere l’incentivo è necessario sempre portare con sé la tessera dei Servizi Ambientali o il codice fiscale.

I punti di contatto Hera

Tutti i lunedì di gennaio dalle 9 alle 13 è a disposizione dei cittadini di Morciano lo sportello Hera al piano terra del Palazzo municipale in Piazza del Popolo 1, organizzato in collaborazione con il Comune per dare risposta alle esigenze di famiglie e imprese in merito soprattutto alla Tariffa Puntuale e per informazioni su tutti i servizi gestiti dalla multiutility.

Per ulteriori informazioni consultare il sito di Hera www.gruppohera.it, o rivolgersi al Numero Verde Servizio Clienti 800 999 500 (gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), grazie al quale è possibile prenotare anche il ritiro gratuito a domicilio, oppure consultare l’app ‘Il Rifiutologo’,scaricabile gratuitamente su www.ilrifiutologo.it e disponibile per iPhone/iPad e Android, integrata anche con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon.