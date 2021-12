Capodanno in bus, servizi aggiuntivi del trasporto pubblico a Rimini per San Silvestro Ricordiamo che in ogni occasione di utilizzo dei mezzi pubblici bisogna indossare mascherine Ffp2

Attualità Rimini | 15:36 - 30 Dicembre 2021 Immagine di repertorio. A Capodanno, in accordo con il Comune di Rimini, Start Romagna effettuerà servizi aggiuntivi su alcune linee di trasporto pubblico.



Linea 11 Dopo le 20.00 la frequenza sarà ogni 30’ (sarebbe stata ogni 60’) e l’ultima corsa da Rimini partirà all’1.30 e da Riccione all’1.40.



Linea 4

Sulla linea saranno utilizzati bus da 18 metri per facilitare il distanziamento



Metromare Il servizio sarà prolungato, ultima partenza da Rimini all’1.00 e da Riccione all’1.24, posticipando di un’ora l’ultima corsa prevista normalmente



La prima corsa di tutte le linee del Trasporto Pubblico Locale sarà alle 7.00 di sabato 1 gennaio.

Start Romagna invita tutti, sia nella notte di San Silvestro che in ogni occasione di utilizzo dei mezzi pubblici, al rispetto delle norme previste per il contrasto della pandemia e ad indossare rigorosamente mascherine Ffp2.

