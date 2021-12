Sport

Savignano sul rubicone

| 15:32 - 30 Dicembre 2021

La Savignanese rinforza la difesa. Dal Foligno, compagine militante in serie D, giunge infatti Filippo Lambertini, difensore classe 2002 di grandi prospettive. Cresciuto in settori giovanili importanti (Santarcangelo, Vis Pesaro e Reggiana) Filippo ha disputato in Umbria la prima fetta di stagione e da oggi è a disposizione di mister Montanari.