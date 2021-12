Calcio D, Ghiviborgo: ecco l'attaccante Isufaj. Tritium: arriva dal Cattolica Traini

Sport

Rimini

| 15:03 - 30 Dicembre 2021

Colpo di mercato del Ghiviborgo che si è assicurato le prestazioni di Andrea Isufaj classe 99, Andrea ex primavera Chievo Verona, ha già trascorsi in provincia di Lucca proprio nella Lucchese in serie C… poi Paganese, Ambrosiana ed ultimamente nel Borgo S Donnino. Parte sia stato voluto fortemente da mister Vangioni. Arrivato a Fidenza a fine ottobre, ha disputato sei partite con la maglia biancazzurra.

Il Borgo San Donnino libera anche Stefan Bajic. Il difensore montenegrino, classe 1997, ex Cattolica, ha totalizzato tredici presenze in biancazzurro tra Serie D e Coppa Italia di categoria. Ufficiale nelle prosime ore l'arrivo di Michael Traini al Tritium, altra squadra nel girone del Rimini.