Rimini, oltre 400 kg di droga sequestrata nel 2021, il bilancio della Polizia

| 14:16 - 30 Dicembre 2021

Bilancio dell'anno che sta finendo per la Polizia di Stato di Rimini. Nel 2021 sono stati controllati 70.000 persone e 40.000 veicoli; gli arresti sono stati 262 e le persone denunciate 1527. 1050 le ordinanze emesse in relazioni agli eventi di ordine pubblico che hanno interessato la provincia. Le divisioni Anticrimine ed Amministrativa hanno emesso 232 provvedimenti di cui 74 fogli di via, 74 avvisi orali e 14 daspo. Quattro sorveglianze speciali, 3 confische e 24 ammonimenti per stalking. Sono stati confiscati beni per un valore di oltre 1.400.000 euro. Controlli anche agli esercizi pubblici: 28 quelli che hanno ricevuto un provvedimento di chiusura. La Squadra Mobile, coordinata dalla Autorità Giudiziaria, ha sequestrato oltre 400 kg di droga. L'impegno della Polizia Giudiziaria ha permesso di risolvere gravi episodi criminosi, non ultimo quello che ha riguardato l'omicidio del cittadino filippino vicino alla stazione di Rimini. La Digos è stata impegnata nel monitoraggio dei "fenomeni sociali" , garatendo nello stesso tempo la sicurezza nelle manifestazioni di piazza.

Sono stati 150 i cittadini stranieri irregolari identificati, gestite oltre 1100 pratiche riguardanti i richiedenti asilo.



Molto importante l’attività delle Specialità della Polizia di Stato, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia di Frontiera e Polizia Postale che, ognuna nel proprio ambito di competenza hanno garantito il massimo impegno nell’esecuzione dei servizi, contribuendo in modo fondamentale anche nei dispositivi di ordine pubblico, in perfetta sinergia con il personale della Questura.



Nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Questura di Rimini in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, il 19 novembre si è tenuto presso il Palacongressi un Seminario di studi rivolto a tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine ma che in sostanza ha visto l’entusiasta partecipazione di associazioni di categoria, medici e di tutti gli Enti Pubblici a vario titolo interessati alla violenza di genere, con l’intento di “mettere a sistema ed unire le forze” per contrastare il fenomeno nelle sue gravi manifestazioni, dai femminicidi allo stalking. Tra i relatori il Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Ercolani. Alla presenza delle Autorità Istituzionali e dei numerosi ospiti, il Seminario ha consentito l’approfondimento di numerosi aspetti della normativa di settore.



Le criticità che hanno contraddistinto il 2021 hanno richiesto un particolare impegno e flessibilità nell’esecuzione dei servizi svolti in seno all’attività della Polizia di Stato, soprattutto nella gestione delle dinamiche derivanti dalla situazione pandemica. In particolare, il personale della Polizia di Stato si è trovato a operare in seno a profondi cambiamenti sociali garantendo, al contempo, il massimo impegno affinché sicurezza e ordine pubblico fossero garantiti in situazioni mutevoli e critiche.