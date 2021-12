Un altro 'drive' a Rimini per i tamponi, riservato solo ai guariti

Attualità

Rimini

| 13:38 - 30 Dicembre 2021

Colosseo.

A partire da oggi 30 dicembre, dalle ore 13:00 alle 18:00, sarà operativo il drive per i tamponi presso la sede Ausl Colosseo, in via Coriano 38.



Il drive è riservato esclusivamente al percorso guarigione e avrà accesso diretto, previa convocazione da parte dei Medici di Medicina Generale ed inserimento della richiesta su portale.

L'invio di attestazione di guarigione da parte del medico è possibile, come da normativa vigente, dopo un periodo di isolamento di:

- 10 giorni conteggiati da inizio sintomi se presenti

- 10 giorni dal tampone positivo negli asintomatici.

In caso di positività al decimo giorno, in entrambi i casi, proseguono l'isolamento fino al 21° giorno con invio automatico del provvedimento di fine isolamento senza eseguire alcun tampone.