Covid, Green pass rafforzato nei luoghi di lavoro, lo chiede Bonaccini

Attualità

Nazionale

| 13:32 - 30 Dicembre 2021

Stefano Bonaccini.

"È venuto il momento di introdurre il Green pass rafforzato anche per tutti i luoghi di lavoro, misura che come Regioni avevamo già chiesto in quest'ultimo decreto, perché è l'unico modo per salvaguardare gli ospedali, la scuola in presenza, le attività economiche, la cultura e la socialità". Lo scrive il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in un post su Facebook. Bonaccini sottolinea che "le nuove misure introdotte dal Governo per contrastare questa fase inedita della pandemia spingono ulteriormente sulle vaccinazioni, distinguendo tra chi è protetto e chi no. A partire dalle regole sulla quarantena e l'accesso alle attività sociali, con l'estensione dell'utilizzo del super Green pass, rilasciato a chi è guarito o vaccinato", tuttavia a suo parere questa misura va estesa anche ai luoghi di lavoro. "Oggi, rispetto a un anno fa, abbiamo un incremento esponenziale dei nuovi contagi giornalieri, solo ieri 100mila in Italia, ma con molti meno decessi e ricoverati, in maggioranza non vaccinati (oltre il 70 per cento nelle terapie intensive) - aggiunge Bonaccini - Con questi numeri e in questa situazione epidemiologica, le energie vanno concentrate per accelerare terze dosi e vaccinazioni nella fascia 5-11 anni. Per tutelare la salute delle persone senza fermare il Paese".