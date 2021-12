Coriano, iscrizioni ridotte alla scuola materna. Si sperimenta un nido e la sezione primavera

Attualità

Coriano

12:26 - 30 Dicembre 2021



Approvata in Consiglio comunale la nuova convenzione quinquennale tra il Comune di Coriano e l’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata di Coriano per promuovere e sostenere il sistema integrato e coordinato dell’offerta formativa per l’infanzia presente sul territorio. L’Istituto Maestre Pie di Coriano gestisce l’unica scuola materna paritaria presente sul nostro territorio e da sempre collabora attivamente con il Comune e con gli istituti comprensivi per ampliare l’offerta formativa.



Dal prossimo anno scolastico, causa una riduzione delle iscrizioni alla scuola materna, l’istituto sperimenterà l’apertura di una sezione primavera e di un nido per un totale di circa 15 posti. Pertanto la scelta di approvare una convenzione di durata quinquennale risulta particolarmente strategica proprio al fine di avere la presenza di un nido in una zona centrale del territorio che possa servire quindi una platea più ampia possibile di famiglie.



La struttura è in procinto di essere accreditata, in tal modo le famiglie che iscriveranno i propri bimbi potranno accedere sia ai contributi ministeriali, come il bonus baby sitter, sia ai contributi regionali. Una parte di questi contributi viene riconosciuta solo ai comuni che hanno nidi pubblici o convenzionati sul territorio. Questa convenzione, quindi, consentirà anche al Comune di Coriano di poter accedere a tali fondi destinati ad abbattere i costi delle rette, mentre l’accesso ai bonus da parte delle famiglie consentirà di abbattere quasi completamente le rette.



Resterà in vigore, in ogni caso, l’attuale sistema dei voucher, in quanto l’estensione territoriale del comune richiede il mantenimento di un’offerta di opportunità il più rispondente possibile alle necessità organizzative delle famiglie.



Tale convenzione è coerente con anche con le indicazioni regionali e provinciali. Infatti il Consiglio provinciale nella stessa giornata ha approvato gli indirizzi di programmazione per gli interventi di qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e per il miglioramento della proposta educativa. Delibera alla quale ha dato sostegno con voto favorevole anche il sindaco di Coriano e neo consigliere di opposizione in Provincia Domenica Spinelli.



“Anche tali indirizzi – commenta l’assessore Beatrice Boschetti – vanno nella direzione di promuovere e qualificare oltre al sistema di istruzione pubblico, quello paritario rivolto all’infanzia. I buoni rapporti che intercorrono tra amministrazione comunale e scuole pubbliche e paritaria hanno consentito di consolidare e strutturare al meglio le relazioni per lavorare in modo più efficace ed efficiente e di sperimentare nuove progettualità nel rispetto dei principi di buona amministrazione che devono permeare sempre l’operato degli enti pubblici”.



“In Consiglio provinciale – ha aggiunto il sindaco Domenica Spinelli – ho chiesto quante risorse fossero programmate e quale sarà il procedimento amministrativo per accedere ai contributi. Ho espresso il mio parere favorevole perché è importante promuovere il pluralismo dell’offerta formativa, sostenendo anche il sistema paritario, risorsa importante per i territori. Altro elemento di grande rilevanza ritengo sia la qualificazione dell’offerta formativa che sia in grado di cogliere la com0plessità del tessuto socio-educativo attuale e proponga una programmazione che ne sappia cogliere le specificità. Anche a Coriano abbiamo seguito questo iter perché siamo convinti che sia importante aumentare le opportunità per le famiglie e i bambini avendo sempre riguardo all’importanza della collaborazione tra pubblico e privato a tutela della qualità dei servizi”.