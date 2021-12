Sull'Isola di Bergman è il primo film del 2022 al cinema Tiberio di Rimini

Eventi

30 Dicembre 2021

Il nuovo anno al Cinema Tiberio di Rimini si apre nel segno del cinema di qualità: da sabato 1 a mercoledì 5 gennaio 2022 (proiezioni alle ore 21, sabato e mercoledì anche alle ore 17) è in programma, in prima visione, Sull'isola di Bergman di Mia Hansen-Løve con Vicky Krieps, Tim Roth e Mia Wasikowska.



Chris e Tony si amano da molto tempo ma qualcosa è svanito senza danneggiare quello che rimane. Nella vita crescono una figlia e dirigono film. Lui scrive di fantasmi, lei di amori impossibili. In cerca di quiete e di un luogo separato per lavorare ai rispettivi progetti, sbarcano a Fårö, l'isola di Ingmar Bergman divenuta luogo di culto e attrazione turistica per gli amanti del cinema. Si installano nella casa dell'autore svedese e dormono nel letto di Scene da un matrimonio, partecipano a proiezioni e tavole rotonde, fanno escursioni e scoprono i luoghi filmati da Bergman. Penna alla mano, avanzano nelle rispettive sceneggiature bruciando i confini tra realtà e finzione. La prima nutre la seconda sotto gli auspici dell'artista che venerano.



Il nuovo e luminoso film di Mia Hansen-Løve è girato sotto l'influenza dell'autore svedese ma elude qualsiasi rischio, facendo un uso saggio della sua figura tutelare. Perché l'isola dove Ingmar Bergman ha vissuto e lavorato, dove i suoi personaggi dimoravano, si fa risorsa viva, riconfigurata incessantemente da una moltitudine di temi e scarti drammatici che rilanciano la narrazione.