Dal 1 gennaio tetto di 1000 euro per pagamenti in contanti

Attualità

Nazionale

| 09:01 - 30 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



La soglia per l'uso del contante passa da duemila a mille euro. Lo stabilisce le legge 157 del 19 dicembre 2019 che ha modificato l'art. 49 del decreto legislativo 231 del 21 novmbre 2017. La disposizione entrerà in vigore il 1 gennaio 2022.



In particolare, in materia di sanzioni, la soglia per i pagamenti in contanti rileva non solo per chi paga, ma anche per chi riceve il denaro in violazione della normativa in esame. In base a quanto previsto dall’art. 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007, alle violazioni che riguardano importi fino a 250.000,00 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 50.000,00 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite gli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato in base ai criteri previsti dall’art. 67 del decreto legislativo n. 231 del 2007.