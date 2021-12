Covid, in tilt tracciamento contagi. Gloria Lisi: "Gestione disastrosa del comune di Rimini"

Attualità

Rimini

| 08:55 - 30 Dicembre 2021

Gloria Lisi.



Tracciamento dei contagi saltato o comunque in difficoltà, file chilometriche per i tamponi. Salgono i contagi da Sars-CoV-2 in provincia di Rimini, tuttavia i cittadini non sono solo alle prese con il virus, ma anche con i problemi legati agli aspetti pratici della pandemia, come i tempi di attesa per un tampone molecolare. In merito a queste criticità, Gloria Lisi, consigliere di opposizione, accusa l'amministrazione comunale di aver fatto scaricabarile sull'Ausl, evidenziando anche una precedente interrogazione sui tracciamenti nelle scuole, occasione in cui la Lisi aveva evidenziato "l'inadeguatezza dell'assessore competente" (Bellini, n.d.r). Giudizio negativo quindi anche verso l'attuale assessore alle politiche sociosanitarie Gianfreda, la cui gestione della situazione è definita "altrettanto disastrosa".



La Lisi spiega: "solo chi amministra un Comune può avere, o meglio dovrebbe avere, le competenze per reggere il sistema. L’Ausl conosce bene e si occupa della parte sanitaria, ma l’organizzazione, la gestione, insomma le redini del sistema sono in capo a chi ha in mano la città con il personale, le strutture, la viabilità, un corpo di polizia…tutte situazioni che offrono a volte possibilità di soluzioni e di miglioramento ai servizi”.



Quando scoppiò la pandemia, Lisi svolgeva il ruolo di vicesindaco e assessore. Ricorda allora situazioni complicate che fu costretta ad affrontare: “la mancanza di mascherine, il trattare con Prefetti di altre città per potersele procurare (su mandato della Prefettura), concordare come gestire i servizi per i senza fissa dimora, pensare ed organizzare gli alberghi Covid, i problemi con il forno crematorio, l’organizzazione delle corti per gli isolamenti nelle strutture, gli approvvigionamenti dei DPI per il carcere, fino a poi predisporre lo spazio più adeguato per le vaccinazioni". Così, sottolinea, "per questo quando parlo e quando segnalo qualcosa cerco di non fare una mera ed inutile critica all’amministrazione, ma preferisco sempre segnalare questioni con cognizione di causa”.