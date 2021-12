Il virus corre, direttore sanitario Ausl: "equilibrio, limitarsi nei comportamenti"

Attualità

Rimini

| 07:54 - 30 Dicembre 2021

Mattia Altini, direttore sanitario Ausl Romagna.

Aumentano i contagi da Sars-CoV-2 in provincia di Rimini e in tutta la Romagna. "Un aumento molto significativo dei casi" spiega il direttore sanitario dell'Ausl Romagna Mattia Altini, già nella settimana dal 20 al 26 dicembre. Aumentano anche i ricoveri: al 26 dicembre 290 pazienti in tutta la Romagna, 24 in terapia intensiva; al 30 dicembre saliti a 319, 27 in terapia intensiva e il 37,3% dei ricoveri complessivi riguarda la provincia di Rimini. Mattia Altini sottolinea: "Se non fossiamo partiti con la massiccia campagna vaccinale da un anno a questa parte, non avremmo retto alle nuove ondate che si sono succedute e oggi continueremmo a contare morti". Altini aggiunge: "Il vaccino non ha fatto finire la pandemia, i contagi possono esserci anche fra le persone vaccinate, ma un conto è avere sintomi simil influenzali e un conto è finire in ospedale e, ancora peggio in terapia intensiva, con gli esiti nefasti che tutti conosciamo". Ma i tanti contagi sono la conseguenza di maggior interazioni sociali (un anno fa c'erano le chiusure delle zone arancione-rosse e il coprifuoco): "Continuate ad adottare distanziamento, a usare mascherine e igiene delle mani", avvisa Altini, chiedendo "equilibrio: limitarsi oggi nei comportamenti per superare quest'onda così critica in termini numerici di contagi".