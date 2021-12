Novafeltria ricorda Ivan Graziani: le sue canzoni suonate in piazza Vittorio Emanuele

Attualità

08:46 - 30 Dicembre 2021

Il 1° gennaio 1997 nella sua casa di Novafeltria ci lasciava Ivan Graziani, cantautore ma non solo, vero e proprio artista a 360°. Ivan Graziani, la chitarra rock della musica d’autore italiana, che ha collaborato con altri grandi artisti quali Battisti, Dalla, De Gregori per citarne solo alcuni, ha raccontato nelle sue canzoni l’Italia della provincia, quella parte del nostro paese meno evidente ma vitale, in un modo unico e coinvolgente.



E dalla Provincia di Rimini, da Novafeltria, dove Graziani è sepolto e dove vive la moglie Anna, giunge a 25 anni dalla sua scomparsa l’omaggio dell’Amministrazione comunale: “É nostro desiderio ricordare questo grande Artista che ha saputo distinguersi nel panorama musicale e artistico in generale e fare si che anche le nuove generazioni prendano coscienza e abbiano conoscenza della grandezza di Ivan Graziani” afferma Ilaria Sebastiani consigliere con delega al turismo che insieme all’amministrazione comunale ha fortemente voluto dedicare un ricordo dell’Artista.



Il 1° gennaio verranno apposti due banner sul fronte del palazzo comunale di Novafeltria, a ricordo di Ivan Graziani, che resteranno anche nei giorni a seguire. Durante la giornata in piazza Vittorio Emanuele sarà possibile ascoltare in sottofondo i brani del cantautore di origine teramana. “Oltre a questo omaggio nel giorno in cui si ricorda la triste scomparsa di Ivan Graziani – continua il consigliere Sebastiani – vorremmo sviluppare altri progetti insieme alla moglie Anna e ai figli Tommaso e Filippo nel corso del 2022 e in futuro per celebrare il valore indiscusso di Ivan”.