Spettro zona gialla, in Regione record assoluto di casi

Attualità

Emilia Romagna

| 18:54 - 29 Dicembre 2021

In 24 ore i contagi registrati sono stati 4.134.

Volano i contagi di coronavirus in Emilia-Romagna, con record di nuovi casi e tamponi registrati da inizio pandemia, mentre al momento l'accoglienza ospedaliera regge, coi prossimi giorni che saranno determinanti per capire se i ricoveri oltrepasseranno le soglie di guardia e quindi se la regione dovrà inasprire le misure anti-Covid passando in fascia 'gialla'. In 24 ore i contagi registrati sono stati 4.134, complice l'altrettanto numero record di tamponi, oltre 53.300. Un dato, ha rimarcato l'assessore alla Salute Raffaele Donini, che "segna il record assoluto da inizio pandemia e, stando alle proiezioni, il trend pare in costante aumento, come avviene nella quasi totalità delle regioni italiane". Oggi si contano altri 11 decessi con Covid in Emilia-Romagna. La situazione dei ricoveri al momento è abbastanza stabile nelle terapie intensive dove ci sono 113 pazienti con Covid-19 (uno in più da ieri), mentre negli altri reparti ci sono 1.305 degenti, 19 in più da ieri. Le percentuali di occupazione, ha precisato Donini, sono del 14,49% nei reparti ordinari Covid e del 12,7% nelle terapie intensive. In queste ultime il 75% dei ricoverati non ha il vaccino. Le soglie critiche per i reparti, vera chiave di volta per decretare l'inasprimento delle misure anti-Covid, non sono ancora state superate. Ma il passaggio in zona gialla incombe. "Saranno decisivi i prossimi giorni", ripete Donini. Intanto con la decisione della Regione di equiparare i tamponi rapidi a quelli molecolari per la conferma di una positività, Federfarma regionale è intervenuta per precisare che le persone con sintomi presunti Covid non devono rivolgersi alle farmacie per i tamponi rapidi, col rischio di moltiplicare i contatti, bensì ai medici di base. Questi ultimi dovranno indirizzarli verso un molecolare o verso la scelta più opportuna. Sistemi sotto pressione sono proprio quelli per il tracciamento dei contatti di positivi (soltanto per i nuovi casi di oggi è ancora in corso l'indagine su 1.340 persone contagiate) e dei tamponi. A livello locale si corre ai ripari. A Rimini il Comune ha messo a disposizione i suoi dipendenti per il servizio screening con l'Ausl. Continuano i controlli per il rispetto delle misure anti-Covid e si registra un'aggressione a una capotreno di un treno Mantova-Modena, da parte di alcuni ragazzi, minorenni, ai quali aveva chiesto di indossare le mascherine Ffp2 come da nuove norme. Il gazebo del drive-through tamponi di Lugo, nel Ravennate, è stato imbrattato da scritte 'no vax'.