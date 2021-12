Covid: 56 classi in quarantena nel riminese prima delle vacanze, tre focolai in Rsa

Attualità

Rimini

| 17:07 - 29 Dicembre 2021

Foto di repertorio.



Nella settimana dal 20 al 26 dicembre (considerando anche il numero limitato di giorni di apertura delle scuole) le classi in quarantena scendono da 69 a 56. Nel dettaglio: 5 servizi educativi 0-3 anni, 14 scuola di infanzia 3-6 anni, 15 scuola primaria, 11 scuola media, 11 scuola superiore.



In provincia di Forlì-Cesena le classi in quarantena sono in crescita a 111 (34 cesenate e 77 forlivese), calano in provincia di Ravenna da 56 a 50.



Nello stesso periodo temporale, nel riminese due nuovi focolai in Rsa (totale 3), a cui si aggiunge un focolaio in ospedale (la settimana precedente erano due). In totale 4 focolai su 7 della Romagna riguardano il territorio riminese.