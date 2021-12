Guardia medica, ecco il numero da chiamare per i comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo

Attualità

29 Dicembre 2021

A partire dal 1 gennaio, i cittadini dei Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo avranno a disposizione un numero unico, lo 0541/787461 (funzionante su tutta la Provincia di Rimini), per chiamare il Servizio di Continuità Assistenziale prefestiva, festiva e notturna e mettersi in contatto direttamente con un medico della centrale operativa.



L’annessione dei Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo alla Regione Emilia Romagna ha comportato infatti una riorganizzazione completa dei servizi sanitari territoriali presenti su quei territori, che saranno modificati secondo l’operatività vigente nell’Azienda USL della Romagna.



Nell’ambito della Provincia di Rimini, il servizio di Continuità Assistenziale prefestiva, festiva e notturna (ex Guardia Medica) è funzionante dalle ore 20 alle 8 di tutte le notti e,nelle ore diurne dei giorni prefestivi e festivi, in continuità con l’ultima notte feriale e fino alle 8 del giorno successivo al festivo.



Il numero telefonico unico di attivazione del servizio permettera'agli utenti di parlare sempre con un medico che ascoltera' le necessità del paziente, svolgera' una breve intervista anamnestica e infine deciderà sull’intervento più opportuno, compresa eventualmente la visita di un medico presso il domicilio del paziente, se necessaria.



La Continuità Assistenziale è un servizio, non di emergenza, che sostituisce i Medici di Medicina Generale negli orari in cui non sono in servizio. Per questo motivo è previsto anche un servizio ambulatoriale, disponibile nei giorni prefestivi e festivi ai quali si può accedere (come avviene dal proprio medici di fiducia) solo su appuntamento, chiamando il numero della centrale operativa sopra indicato (0541787461) ed esponendo al medico il proprio problema di salute.



Per il Comune di Montecopiolo l’ambulatorio prefestivo e festivo di riferimento si trova presso la Casa della Salute di Novafeltria (secondo piano Ospedale Sacra Famiglia) ed è aperto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19



Per il Comune di Sassofeltrio, invece, l’ambulatorio prefestivo e festivo di riferimento si trova presso la Casa della Salute di Morciano in via Arno, 40 ed è aperto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19