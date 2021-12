Covid Rimini: un decesso, boom di contagi (+624)

Attualità

Rimini

| 14:45 - 29 Dicembre 2021

Bollettino Covid 29 dicembre 2021.



Nel riminese boom di contagi da Sars-CoV-2: sono 624, 380 sintomatici e 244 asintomatici. La percentuale di quest'ultimi (39%), tra i dati più alti per il territorio riminese, conferma l'elevato numero di tamponi effettuati per il tracciamento del virus. La media settimanale sale da 305 casi a 421 (1263 contagi totali). Calano i ricoveri in terapia intensiva (14, -1) e si registra il decesso di un 69enne. In regione altri dieci decessi, per un'età media complessiva di 82 anni. I nuovi casi sono 4.134 su 53.364 tamponi, tasso di positività in crescita al 7,7% (+1). La percentuale di asintomatici è del 43,6%. I ricoveri in terapia intensiva salgono a 113 (+1), 1.305 quelli negli altri reparti Covid (+19). Da segnalare che in terapia intensiva, a livello regionale, si trova lo 0,2% dei casi attivi; nei reparti Covid il 2,1%.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 756 nuovi casi, seguita da Rimini (624) e Reggio Emilia (522). Poi Ferrara (371), Ravenna (353), Bologna (303) e Cesena (301). Quindi Forlì (298), Piacenza (282) e Parma (256); infine, il Circondario Imolese, con 68 nuovi casi.