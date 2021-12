Feste abusive a Capodanno: sarà tolleranza zero a Rimini

Attualità

Rimini

| 14:35 - 29 Dicembre 2021

Controlli Covid.

A capodanno niente feste di piazza e molti locali hanno deciso di annullare i cenoni, a causa dell'aumento dei contagi. Ma c'è preoccupazione in vista della possibile proliferazione di feste abusive e per gli assembramenti di persone nei luoghi della movida, considerando anche le temperature non particolarmente rigide di questo fine anno. Dalla Prefettura di Rimini trapela tolleranza zero: oggi (mercoledì 29 gennaio), nel corso di un incontro con i vertici delle forze dell'ordine, sono stati disposti i servizi di controllo. Questura e Polizia Postale provvederanno al monitoraggio di siti, social, chat di telegram, per intercettare queste feste abusive che possano portare a forme di assembramento incontrollato e al mancato rispetto delle regole anti contagio. Non mancheranno i controlli per la verifica del possesso del Green Pass o del super Green Pass: a dicembre sono stati 56 i soggetti sanzionati per mancato possesso su 10.957 persone sottoposte ad accertamenti, 18 gli esercizi commerciali e i locali sanzionati su 1438.