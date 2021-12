Tracciamento Covid, il Comune mette a disposizione dell'Ausl i propri dipendenti

Attualità

Rimini

| 14:28 - 29 Dicembre 2021

Uffici Asl del Colosseo.

Il Comune di Rimini rinnova la collaborazione con l’Azienda sanitaria a supporto del contrasto del Covid-19, mettendosi a disposizione per affiancare il personale del Dipartimento di Igiene pubblica nell’attività di contact tracing. Così come accaduto lo scorso anno, alla luce dell’attuale situazione sanitaria e dell’esponenziale aumento dei contagi da Covid-19, l’amministrazione ha confermato all’Ausl Romagna la disponibilità a collaborare, andando a rinforzare temporaneamente l’organico dedicato al servizio di tracciamento attraverso il proprio personale. Nelle scorse ore è stata inviata una comunicazione ai dipendenti comunali per chiedere la disponibilità a lavorare negli uffici Asl del Colosseo nell'attività di tracciamento dei contatti dei soggetti positivi al virus, telefonando agli utenti e fornendo informazioni ai cittadini.