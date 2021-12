Rincari bollette anche a San Marino, sindacato attacca: "il governo glissa"

Attualità

| 14:11 - 29 Dicembre 2021

Si è tenuto ieri mattina (martedì 28 dicembre) a San Marino un incontro tra la Segreteria di Stato al Lavoro e i dirigenti dell'Azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici e le associazioni sindacali sul tema dell’aumento delle bollette, previso già da inizio 2022.



I rappresentanti dell'Unione Sammarinese dei Lavoratori hanno ribadito che se da un punto di vista è comprensibile che nel tempo sia necessario un adeguamento tariffario, dall’altro non sono accettabili rincari medi, in un unico intervento, presumibilmente, del 30 - 35% delle utenze. "Purtroppo il confronto non è andato nel modo sperato - si legge in una nota dell'Usl - da un lato l’azienda si è trincerata dietro al fatto che è assolutamente necessario intervenire in quanto da molti anni a San Marino non ci sono stati aumenti e inoltre che il mercato dei prezzi di luce, acqua e gas, a livello internazionale, è letteralmente impazzito con incrementi spropositati".



Il governo invece, accusa la nota di Usl, "si trincera dietro al fatto di dover prendere atto delle decisioni dell’Authority" e alla richiesta del sindacato "di intervenire con urgenza per calmierare i prezzi e per distribuire l’aumento in più anni, glissa".



Il sindacato teme una "veloce e forte recessione economica del paese" provocata dal rincaro delle bollette che si aggiunge ai futuri tagli alle pensioni, ai mancati aumenti retribuitivi e al rincaro dei prezzi. "Non vogliamo entrare nel merito del perché un’azienda come l’AASS, fiore all’occhiello per il paese e sempre in attivo, oggi chiude il bilancio in perdita, ma esprimiamo la più assoluta contrarietà alle scelte che ci sono state illustrate nell’incontro odierno, decisioni che non tengono affatto conto del grave periodo di crisi economica che molte famiglie stanno attraversando anche a causa della pandemia che purtroppo attanaglia ancora molti paesi", chiosa la nota di Usl.