L'olio di Saludecio vince premio regionale e ora punta Dubai

Attualità

Saludecio

| 14:02 - 29 Dicembre 2021

I due imprenditori dell'oleificio vincitore con l'assessore Gigliola Fronzoni.



Saludecio celebra il primo olio in Regione per qualità tra i fruttati medio-intensi e festeggia il primo posto proprio dell’oleificio "Ponterosso" di Marco Giorgi e Luca Parma, sito in località Santa Maria del Monte di Saludecio, al concorso regionale tenutosi a Montegridolfo. "E’ una grande soddisfazione questa vittoria - confermano i due produttori - ma è anche il naturale risultato di anni di aggiornamenti, approfondimenti tecnici ed investimenti. Da anni studiamo le olive ed i raccolti locali, anche con strumenti all’avanguardia, ed investiamo pure in moderni macchinari e ricerca tecnico-scientifica, il prossimo anno avremo pure altri due nuovi impianti. Ora siamo orgogliosi di poter dire che il miglior olio nella Regione Emilia-Romagna è il nostro di Saludecio".



Ma i due imprenditori non si fermeranno qui. Nel 2022 vi sono importanti esposizioni e concorsi internazionali che di certo porteranno il buon nome di Saludecio e della Valconca in tutto il mondo e dunque saranno anche un bel biglietto da visita promozionale per tutto il territorio: "La terra di Saludecio è una terra ricca di uliveti ed ora la sua qualità è altamente riconosciuta - concludono Marco Giorgi e Luca Parma -nel 2022 saremo a Montecarlo ed anche a Dubai dove nutriamo serie ambizioni di buoni piazzamenti se non di vittoria tra i migliori oli d’Italia e del mondo".