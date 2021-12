"Mascherine ffp2 gratuite almeno per i più poveri", Rimini sollecita la regione

Attualità

Rimini

| 13:57 - 29 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

L'obbligo di utilizzo delle mascherine Ffp2 al cinema, a teatro, sui mezzi pubblici o ad eventi sportivi rischia di pesare sul bilancio di molte famiglie, a causa del prezzo nettamente superiore di questi dispostivi rispetto a quelli più contenuti delle chirurgiche. L'assessore del comune di Rimini Kristian Gianfreda chiede alla regione una misura ad hoc per calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2, anche per evitare speculazioni, rincari e prezzi ingiustificati. L'assessore cita alcuni paesi europei che le hanno rese gratuite per i vaccinati, o quantomeno suggerisce di applicarla per chi non supera un certo reddito annuo, "scongiurando la possibilità che chi già sta affrontando un periodo economico non semplice si debba fare carico di altri oneri". "È una questione di giustizia sociale, una misura per arginare la propagazione del virus e salvaguardare la salute della comunità, evitando al contempo di gravare sui cittadini più esposti", commenta Gianfreda.