Rimini Coraggiosa, "prossimo presidente della Repubblica sia donna"

Attualità

Rimini

| 13:32 - 29 Dicembre 2021

Da sinistra Carmelina Fierro e Francesca Macchitella.



"Che sia la voce di una donna a farci gli auguri di fine anno 2022 dal Palazzo del Quirinale. Serve una svolta al femminile, una nuova visione culturale e di coraggio, a livello locale come nazionale, iniziamo a vedere piccole trasformazioni ma non bastano certo a far sentire ancora oggi le donne protagoniste della vita politica": così Carmelina Fierro e Francesca Macchitella di Rimini Coraggiosa.



"Che sia la voce di una donna a rappresentare la nazione e dimostrare al mondo che qualcosa può cambiare. In questi anni di pandemia, la paura e le privazioni hanno confermato che il sistema economico e sociale è malato e così non può continuare perché crea squilibri di ogni genere. Ciò che dobbiamo combattere non è fuori di noi ma è nel nostro modo di pensare, di fare economia, di governare, di lavorare, di gestire il potere e la ricchezza senza prevaricare. Per questo crediamo che una donna come Presidente della Repubblica non solo è auspicabile ma indispensabile per dimostrare che abbiamo capito in che direzione andare. E se non ci sarà una Presidente donna nel 2022, auguriamo a ciascuno di noi di iniziare ad ascoltare quella voce diversa dalle solite e che sia voce di donna", proseguono con queste parole le due coordinatrici che colgono l'occasione per lanciare un appello e una riflessione politica oltre che un augurio di buon anno, in attesa dell'assemblea provinciale di Coraggiosa prevista il 12 gennaio.