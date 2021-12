Covid: emergenza casi gravi, non vaccinati tra 35 e 60 anni

Attualità

Nazionale

| 13:05 - 29 Dicembre 2021

Un reparto di terapia intensiva.



Sono non vaccinati e hanno un'età compresa tra 35 e 60 anni, i pazienti Covid che chiamano l'ambulanza da casa quando hanno già febbre alta, tosse forte e difficoltà respiratoria acuta. Sono i dati nazionali raccolti dalle centrali operative del 118 con rilevazioni regionali. Il rapporto tra pazienti vaccinati e non vaccinati con sintomatologia clinica grave è nelle ultime settimane ripartito: 85% di non vaccinati e 15% di vaccinati. "Evitano l'ospedale e restano a casa fino a quando non riescono a respirare", spiegano dal 118. A Rimini i ricoverati in terapia intensiva e sub intensiva, nell'80 per cento dei casi, sono persone non vaccinate. Lo ha riferito Emiliano Gamberini, primario dell'unità operativa Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Infermi di Rimini, che ha specificato, in un'intervista al Corriere Romagna: "In tutta la Romagna i casi in terapia intensiva di vaccinati si contano sulle dita di una mano".