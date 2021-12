Santarcangelo, tensione tra i driver e Amazon: lavoratori in stato di agitazione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:57 - 29 Dicembre 2021

Stabilimento Amazon Santarcangelo.



A settembre i sindacati e Amazon Italia Logistica avevano sottoscritto un protocollo d'intesa sulle relazioni industriali, con l'impegno dell'azienda ad assumere le norme del contratto nazionale del lavoro nel settore logistica, trasporto merci e spedizione, riconoscendo inoltre il ruolo del sindacato e definendo anche le materie della contrattazione, sia a livello nazionale che locale. Un protocollo che il sindaco di Santarcangelo Alice Parma aveva definito "storico".



A oggi, attacca però il segretario generale della Filt Cgil Rimini Massimo Bellini, il protocollo non sembra valere per i driver consegnatari dello stabilimento di Santarcangelo. "Evidentemente godono di meno diritti", accusa Bellini, che annuncia l'apertura dello stato di agitazione dei driver, sollecitando le aziende di trasporto e Amazon a rispettare ciò che prevede il contratto collettivo nazionale di lavoro per il trasporto merci in vista del 31 dicembre: giorno che, assieme al 24 dicembre, è da considerarsi semifestivo, con prestazione lavorativa fino alle 13.



Secondo quanto denunciato dalla Filt Cgil, invece, "il 24 dicembre, pur avendo concordato con le aziende dei driver, anche se non tutte avevano debitamente informato i propri driver e preavvisato Amazon a mezzo pec, molti driver si sono presentati nella station di Santarcangelo per terminare il loro turno di lavoro ma, si son visti impedire l’accesso all’interno della station dai responsabili di Amazon".



Così, evidenzia il sindacato, i lavoratori sono rimasti per oltre 2 ore in mezzo alla strada al freddo. "A nulla sono serviti i tentativi di mediazione di alcune rappresentanze sindacali dei driver nei confronti dei responsabili Amazon dello stabilimento di Santarcangelo anzi, alla loro richiesta di rispetto del contratto, gli stessi, rispondevano ai lavoratori che non erano a conoscenza di nulla, cosa peraltro non vera". Accusa Bellini: "Ciò la dice lunga come, da parte di Amazon, venga tenuto in considerazione il lavoro dei driver, lavoratori di ditte esterne ad Amazon, delle relazioni industriali e del contratto collettivo nazionale di lavoro". Così il sindacato diffida Amazon "a mettere in atto comportamenti lesivi del contratto e della dignità dei driver", in vista del 31 dicembre.