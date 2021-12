Boxe Santarcangelo, il 2021 si chiude con 5 vittorie su 5

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:44 - 29 Dicembre 2021

Tecnici e pugili della Boxe Santarcangelo.

La boxe Santarcangelo chiude l'anno sportivo 2021 tracciando un bilancio dei risultati sportivi. DI rilievo in particolare le 5 vittorie su 5 conquistate il 19 dicembre scorso a Santarcangelo, un record per l'associazione sportiva, con Elena Venturini, Domenico D'Agostino, Matteo Bezzi, Michele Sacchetti e Alessandro Pesaresi. Quest'ultimo ha vinto il torneo nazionale "Alberto Mura", si è laureato campione regionale di categoria, classificandosi poi 5° ai campionati italiani junior. "Nel 2021 abbiamo totalizzato 28 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, per un totale complessivo di 38 incontri disputati. Da sottolineare anche l'aspetto organizzativo con due manifestazioni pugilistiche organizzate una a Settembre e l'altra a Dicembre, che a visto la partecipazione di 40 pugili di diverse associazioni pugilistiche del territorio", spiega il maestro di boxe Tiziano "Siluro" Scarpellini.