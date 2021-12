Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:39 - 29 Dicembre 2021

I rifiuti abbandonati (foto del lettore).

Rifiuti abbandonati in via Rinaldi a San Martino dei Mulini. "Non è la prima volta", scrive sdegnato un nostro lettore, autore della foto-segnalazione. "E' una zona ciclabile, di passaggio per gli amatori", aggiunge.