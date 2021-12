Sciopero dipendenti pulizia Poste: mancano tredicesima, guanti e mascherine

Attualità

29 Dicembre 2021

Un'altra giornata di sciopero proclamata dalle dipendenti della ditta Nuova Idea che prestano servizio presso l'appalto di pulizie degli uffici postali della provincia di Forlì Cesena e Rimini. La giornata individuata congiuntamente con le organizzazioni sindacali è il 31 dicembre. Uno stato di agitazione in atto da un mese, dicono le lavoratrici. Ad oggi non è pervenuto il pagamento della 13esima, non sono migliorate le condizioni di lavoro, mancano guanti e mascherine che le lavoratrici acquistano a loro spese. Non sono ancora arrivate informazioni circa la durata dell'appalto scadente a fine anno, prorogato di fatto ma senza alcuna informazione ufficiale.



"Riscontriamo una responsabilità in capo a Poste italiane con il suo silenzio e la sua assenza!!" si legge nella nota stampa delle lavoratrici "Troviamo questa situazione di mancato intervento del Committente, gravissima! Come ogni anno, da quando è subentrata dapprima Idea Servizi Integrati e oggi Nuova idea Servizi, le lavoratrici, alcune con part time involontari che determinano redditi bassi, ricevono come regalo di Natale il mancato pagamento della tredicesima mensilità!!

Inaccettabile!! Si continua nel silenzio generale a calpestare i diritti e la dignità delle lavoratrici e lavoratori e per questo ci attiveremmo anche tramite le istituzioni territoriali per avviare subito un confronto urgente con la ditta Nuova Idea Srl e con Poste Italiane. Ormai da troppi anni riscontriamo gravi criticità nella gestione di questo appalto, è tempo che Poste Italiane si assuma le proprie responsabilità per garantire la piena tutela dei diritti delle lavoratrici in appalto, a partire da un confronto con le organizzazioni sindacali che le rappresentano. Per tutti questi motivi, le lavoratrici, assieme a Filcams Cgil , Fisascat CISL Romagna, Uiltucs UIL comunicano che il giorno 31 dicembre 2021 sarà sciopero."