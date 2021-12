Volley A2 femminile, l'Omag MT all'ultimo ostacolo per la finale di Coppa Italia

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:46 - 29 Dicembre 2021

Il coach della Omag MT Barbolini.

Tutte le strade portano a Roma…. Riuscirà la Omag-Mt ad accedere alla sua terza finale di Coppa Italia? Tutto dipende dall’esito del match di giovedì 30 dicembre.

Beneficiato del lunedì libero,utile a ricaricare le pile dopo la vittoria in campionato contro l’Olimpia Teodora Ravenna, per le marignanesi è tempo di focalizzarsi sul prossimo importante step nell’atto finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022. Giovedì sera alle ore 20,30 al PalaMarignano vicino al “sold out”, Ortolani e compagne saranno impegnate nella semifinale contro le campionesse in carica della CBF Balducci di Macerata. Per farsi trovare pronte al confronto, il planning di lavoro delle Zie si è incentrato su una sola seduta tra pesi e tecnica, video, e tanto lavoro con la palla.

Come ormai succede da qualche stagione il match sarà una gara secca da dentro o fuori. Chi vince vola al PalaEur di Roma, dove per l'Epifania verrà assegnato il trofeo. Un trofeo al quale l'Omag­MT tiene, eccome.

"Per una società come la nostra la Coppa Italia è forse l'obiettivo primario della stagione – ammette Manconi –. Chiaramente giochiamo sempre per vincere, però dobbiamo pensare che un'eventuale promozione in A1 sarebbe poi di difficile fattibilità", riflette il dirigente, ora concentrato su Macerata. "In questo momento credo che sia l'avversaria peggiore. Non hanno stelle, ma giocano decisamente bene a pallavolo, hanno trovato ottimi equilibri e sbagliano veramente poco. Poi c'è il libero Bresciani, una nostra ex, che ha raggiunto una notevole maturità. Ed è il leader del gruppo".

I biglietti per assistere al match sono in vendita al seguente link:

Biglietti Semifinale Coppa Italia - Omag S.G. Marignano (liveticket.it)

Come di consueto il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyballworld al link: https://www.youtube.com/c/volleyballworld/featured