Scuola, consegnate otto borse di studio a studenti del Marco Polo di Rimini

Attualità

Rimini

| 09:46 - 29 Dicembre 2021

La consegna delle borse di studio.

Sono state consegnate il 27 dicembre presso l'Istituto tecnico per il turismo Marco Polo di Rimini delle borse di studio messe a disposizione dalla Onlus "Istruzione Formazione e futuro Marco Polo". Questo contributo è destinato a sostenere nello studio e nell'attività didattica quei ragazzi che rispondono ai requisiti previsti dallo statuto dell’Associazione.



L'associazione nata nel 2015 per volontà della Dirigente scolastica allora in carica, prof.ssa Valeria Gabrielli e di un gruppo di docenti, ex docenti, genitori ed ex alunni, ha svolto in questi anni attività culturali e di promozione sociale; ma è la prima volta quest'anno che riesce ad assegnare otto borse di studio di € 300 ciascuna ad alunni, segnalati dai Consigli di classe e selezionati da un'apposita commissione, con l'intento di sostenerli nello studio, nella loro formazione e nella loro carriera futura.

I ragazzi hanno scelto di destinare questo contributo chi alle tasse universitarie, chi all'acquisto di device informatici per il sostegno della didattica a distanza e chi all'approfondimento linguistico e alla successiva certificazione internazionale, utile all’arricchimento del Curricolo.



È stato un momento importante di incontro tra l'Associazione e le famiglie per la condivisione e la costruzione insieme del progetto di vita di questi giovani.

Il fondo economico dell’Associazione risulta dall’iscrizione degli associati e dai contributi del 5 per mille che ogni anno è possibile destinare alla Onlus.