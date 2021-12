Pesaro, cuoca uccisa dal marito geloso, udienza di convalida del fermo

Attualità

Pesaro

| 07:59 - 29 Dicembre 2021

Nella giornata di martedì è stata eseguita, a Pesaro, l'autopsia sul corpo della 61enne ucraina uccisa nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, dal marito 80enne, pensionato, che si era sentito rifiutato e che credeva che lei lo tradisse. La donna, in Italia da 20 anni e impiegata come cuoca in un ristorante di Misano Adriatico, è stata raggiunta da cinque coltellate al petto, una al cuore che ha provocato la morte istantaneamente. Prima però ha cercato di difendersi come testimoniano alcuni lividi ed escoriazioni sulle braccia. L'80enne, padre di 4 figli avuti da un precedente matrimonio che ora vivono in Germania, è reo confesso: ha reso dichiarazioni spontanee nell'immediatezza dei fatti ai Carabinieri, venuti a cercarlo a casa, dopo che aveva telefonato al datore di lavoro della moglie, il quale si è poi rivolto ai militari di Cattolica. Il pensionato, incensurato, dopo avere accoltellato la donna con cui era sposato da 17 anni, ha dormito in casa, con il cadavere di lei sul pavimento della camera da letto, poi è andato a fare una passeggiata con il cane e infine ha pranzato a casa.

'altra notte, affiancato da un legale d'ufficio è stato sentito anche dal pm di turno Giovanni Narbone, integrando con ulteriori particolari le dichiarazioni fatte ai militari. Ha un difensore di fiducia, l'avv. Simone Romano, del foro di Bologna. Per oggi, mercoledì 29, è prevista l'udienza di convalida del fermo di indiziato di delitto a cui è stato sottoposto l'80enne.