Calcio D, rinviato il recupero Lentigione-Aglianese

Sport

Rimini

| 23:45 - 28 Dicembre 2021

La partita Lentigione-Aglianese in programma giovedì 30 dicembre è statarinviata a data da destinarsi.La società Aglianese, che in questi giorni conta alcuni elementi positivi al Covid-19 nel gruppo squadra, ha richiesto e ottenuto il rinvio del match precedentemente spostato a causa neve.

MERCATO La società Alcione Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Michele Di Prisco. Centrocampista classe ‘95, in carriera ha collezionato 165 presenze e 20 gol in Lega Nazionale Dilettanti con le maglie di Real Agro Aversa, Sorrento Calcio 1945, Portici 1906, Caronnese, Vastese Calcio e A.S. Bisceglie Calcio 1913.

Massimiliano Rossi, centrocampista bolognese classe 1997 del Mezzolara, approda in Serie C con la maglia del Piacenza. Arrivato in bianco-azzurro dall'Eccellenza nell'estate del 2019, Rossi è stato uno dei principali protagonisti di questi ultimi anni con le sue 70 presenze e 15 gol, di cui 9 segnati in questa stagione. Max segue le orme di Sereni, Tommasini, Costantini per citarne solo alcuni, che nelle passate stagioni avevano fatto il salto dalla maglia bianco-azzurra ai professionisti.