Calcio D, Cattolica: allenamento congiunto con il Victor San Marino. Traini verso la Tritium

Sport

Repubblica San Marino

| 23:06 - 28 Dicembre 2021

Michael Traini assieme al ds Andrea Galassi.

Il Victor San Marino rende noto che l'allenamento congiunto non si terrà più con il Rimini Football Club allo stadio “Romeo Neri” di Rimini bensì con il Cattolica Calcio allo stadio “Giorgio Calbi” di Cattolica. Appuntamento giovedì 30 dicembre alle ore 15. L’ingresso al “Calbi” sarà permesso solo e soltanto ai giornalisti, agli operatori tv e ai fotografi muniti di regolare Super Green Pass. Obbligatorio l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2.

Intanto in casa Cattolica si preparano gli ultimi botti di mercato. Molto probabilmente parte l'attaccante Michael Traini, arrivato solo il 26 ottobre: è destinato alla Tritium, squadra di serie D del girone del Rimini Calcio. Vestirà il giallorsso giallorosso un altro attaccante. Si profila anche l'arrivo di un centrocampista: si fa il nome di Nicola Zanni.

Intanto nel girone C, la Clodiense dopo l'uscita dell'attaccante Giacomo Romano al Pineto, è subito andata a rimpolmpare il reparto offensivo ingaggiando Filippo Di Maira dal Gozzano. Classe '94, ha giocato anche con Giana Erminio, Lentigione, Arconatese e altri club. Suo coetaneo è Enrico Noè, nuovo portiere dello Spinea. Ex Treviso e Calvi Noale, torna in Serie dopo l'esperienza con l'Union Pro nel 2014-2015