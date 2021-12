Rimini Calcio, annullato il test con il Victor San Marino. Mini abbonamenti: dove sottoscriverli

Sport

| 22:55 - 28 Dicembre 2021

Il Rimini FC rende noto che, per evitare qualsiasi problematica legata al Covid 19, l’allenamento congiunto con la Victor San Marino in programma per giovedì 30 dicembre, è stato annullato.

RIAPERTURA CAMPAGNA MINI ABBONAMENTI

Prima fase prelazione vecchio abbonato

Sottoscrizione solo allo stadio Romeo Neri presentando il vecchio mini abbonamento per 8 gare:

29 e 30 dicembre ore 10:00 - 12:00 e 17:00 - 19:00

3 - 4 - 5 e 7 gennaio ore 10:00 - 12:00 e 17:00 - 19:00

A partire dal 9 gennaio vendita libera:

- online sul sito www.Go2.it

- presso la Tabaccheria Pruccoli viale Vespucci n. 69 - Rmini

- biglietteria dello stadio "Romeo Neri" nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ore 10:00 - 12:00 e 17:00 - 19:00